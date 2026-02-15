Rugby Top 14 : suivre le match Stade Français / Toulouse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Stade Français / Toulouse en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 15 février 2026 sur Canal+ ! Suite de la 17ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Stade Français affronte le Stade Toulousain.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Le Stade Français accueille le Stade Toulousain ce dimanche soir au Stade Jean Bouin pour la 17ᵉ journée du Top 14. Toulouse, leader du championnat avec 58 points, vise à conforter sa première place tandis que le club parisien, lui aussi bien placé dans la zone haute du classement, cherche à grappiller des points importants à domicile.

Les Toulousains restent une référence du rugby français, capables de performances solides comme leur récente victoire bonifiée contre Bayonne, et vont tenter de confirmer leur domination en championnat. De son côté, le Stade Français voudra tirer profit de ce rendez-vous devant son public pour faire tomber le leader et relancer sa propre dynamique dans la course aux phases finales.



Stade Français / Toulouse la composition des équipes

Stade Français / Toulouse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Stade Français / Toulouse, 17ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.