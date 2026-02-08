Enquête Exclusive du 8 février : sommaire du numéro ce soir sur M6



Enquête Exclusive du 8 février 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s'agit d'une rediffusion et il a pour thème « Daytona Beach, la ville la plus folle d'Amérique ».













Enquête Exclusive du 8 février 2026 : votre émission en résumé

À 250 km de Miami, Daytona Beach, station balnéaire de 70 000 habitants, revendique le titre de ville la plus déjantée des États-Unis. Ici, tout rime avec démesure. Son événement phare : la Daytona 500, course automobile mythique où les bolides frôlent les 300 km/h dans un vacarme assourdissant.

Mais l’autre grande passion locale, c’est la moto. Depuis plus de 80 ans, la Bike Week attire un demi-million de bikers pour dix jours de fête : cuir, chrome et moteurs rugissants. Pour la ville, c’est un pactole de 120 millions de dollars. Dans la plus grande concession Harley-Davidson au monde, trente vendeurs et des “rally girls” rivalisent d’énergie pour écouler plus de 550 motos, parfois à plus de 100 000 dollars. Parmi les animations les plus insolites : un tournoi de catch féminin dans… de la salade de chou, qui attire 15 000 curieux chaque année.



Daytona, c’est aussi la compétition universitaire de cheerleading la plus prestigieuse du pays : 470 équipes et 8 000 athlètes. Rylee, 20 ans, y fait son retour après une grave blessure, face aux redoutables équipes texanes Navarro et TVCC, célèbres pour leur rivalité.

Et la démesure continue à Spruce Creek, le plus grand airpark résidentiel du monde. Dans ce village de 5 000 habitants, on se déplace en avion, avec jusqu’à 75 décollages quotidiens. Bienvenue à Daytona Beach, capitale américaine de l’excès.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.