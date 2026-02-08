Ligue 1 : PSG / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 8 février 2026 – PSG/ Marseille en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui à Marseille. Suite et fin de la 21ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le Classico. L’Olympique de Marseille affronte le Paris Saint-Germain au Parc des Princes.





Un match à suivre ce dimanche soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







Ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique de Marseille au Parc des Princes pour la 21ᵉ journée de Ligue 1 2025-2026. Ce Classico oppose le PSG, actuellement 2ᵉ au classement, qui cherche à rester au contact du leader et à conforter sa position, tandis que Marseille, 4ᵉ, veut s’imposer dans ce choc et reprendre la 3ème place à Lyon.

Attendu comme l’un des rendez-vous phares de la saison, ce duel est souvent intense et spectaculaire, avec du rythme, des individualités capables de faire basculer la rencontre et une grande pression des deux côtés. Les supporters des deux clubs suivront avec attention cet affrontement.



PSG / Marseille – Composition des équipes

🔵 PSG (composition officielle) : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Neves, Mayulu – Doué, Dembélé, Barcola

🔵 Marseille (composition officielle) : De Lange – Weah, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson – Hojbjerg, Timber, Nwaneri – Greenwood, Gouiri

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre PSG / Marseille ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

PSG / Marseille, 21ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.