Grands Reportages du 15 février 2026

Grands Reportages du 15 février 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h55 sur TF1 et sur TF1+.


Grands Reportages du 15 février 2026 : au sommaire ce dimanche
Grands Reportages du 15 février 2026 : au sommaire ce dimanche

A 13h55 : « Familles XXL : le casse-tête des vacances » (rediffusion)

Avec cinq ou six enfants, la vie quotidienne d’une famille nombreuse rime avec système D, organisation millimétrée… et imprévus permanents. Mais quand vient le moment de partir en vacances avec toute la tribu, tout se corse encore davantage : logistique quasi militaire, budget sous pression, fatigue et petites tensions. Chaque séjour devient alors une véritable aventure ! Trois familles ont accepté de nous embarquer dans leurs vacances pleines de rebondissements.

