Grands Reportages du 28 février 2026, sommaire et reportages











Grands Reportages du 28 février 2026 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Dans les coulisses des Enfoirés » (inédit)

Près de 60 artistes ont enflammé l’Accor Arena, où les Enfoirés ont signé un record historique : plus de 100 000 spectateurs réunis en seulement sept concerts au profit des Restos du Cœur. De Marine et Helena, révélées par la Star Academy, aux créateurs de contenu Macfly, Carlito et Tibo InShape, la troupe ne cesse de se renouveler. Événement marquant de l’édition 2026 : l’arrivée d’Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025, qui rejoint l’aventure. Immersion exclusive dans les coulisses de ce show hors norme.

Et à 14h50 : « Ma vie en coloc » (inédit)



La colocation ne concerne plus seulement les étudiants : face à la flambée des loyers et à l’isolement, elle séduit désormais tous les âges. Près d’un colocataire sur deux est un jeune actif, et même les seniors s’y mettent, certains allant jusqu’à créer leur propre habitat participatif.

Pendant un an, nous avons suivi quatre colocations atypiques, entre solidarité et tensions du quotidien. À Bezons, quatre jeunes actifs cherchent un nouveau colocataire pour préserver leur équilibre. À Gênes, Camilla, 20 ans, tente l’aventure intergénérationnelle à Paris avec Bernard, 77 ans. À Nantes, Orelio, 53 ans, ancien sans-abri, se reconstruit au sein de la maison Lazare. Enfin, à Cublize, treize familles rénovent un château pour bâtir un projet collectif, malgré les départs et les doutes.