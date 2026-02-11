Ici Tout Commence spoiler : que cache le chef Montigny-Ferrand ? (vidéo épisode du 17 février)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Que cache le chef Montigny-Ferrand dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Jim se pose des questions sur son grand-père, qui a imposé Zoé à la place de Solal dans sa masterclass et n’a pas hésité à mettre en jeu ses couteaux…











Publicité





Jim parle avec Julia à l’écart de Zoé, avec qui il se retrouve en binôme. Il ne comprend pas pourquoi Dominique favorise autant Zoé et cherche des explications… Mais il ne décolère pas concernant Solal et ne veut pas se laisser faire. Alors qu’ils doivent cuisiner ensemble, Jim est odieux et ne laisse pas Zoé décider de quoique se soit. Un gros clash éclate et le chef doit les recadrer !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : une grande nouvelle pour Ninon ! (vidéo épisode du 13 février)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1373 du 16 février 2026 : Dominique cache quelque chose

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.