« Le jour de ma mort » du 9 février : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2



Publicité





« Le jour de ma mort » au programme TV du 9 février 2026 – Ce lundi soir à la télé, France 2 rediffuse le téléfilm « Le jour de ma mort » avec au casting, Frédéric Diefenthal, Naidra Ayadi, et Lula Cotton Frapier.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Le jour de ma mort » : l’histoire

Quand une voyante lui a prédit qu’elle mourrait le 15 août, Lisa, bousculée mais incrédule, s’est contentée de lever les yeux au ciel.

Mais au matin fatidique, alors que l’aube éclaire une ville désertée et suffocante sous la chaleur, la police est sur les dents : un tueur de femmes, déjà coupable de trois meurtres, doit frapper de nouveau avant minuit. Brusquement, Lisa perd son calme. Elle en est persuadée : quelqu’un s’est introduit dans l’immeuble vide.



Publicité





Ce 15 août s’annonce irrespirable…

Casting : interprètes et personnages

Avec Frédéric Diefenthal (Stanislas Coesens), Naidra Ayadi (Laurence Petrucci), Lula Cotton Frapier (Lisa), Mathieu Spinosi (Martin), Victor Meutelet (Walter), Mona Berard (Marcella), Isma Kebe (Nabil), Emilie Gavois-Khan (Jeannie Del Sarte), Rabah Nait Oufella (Nordine El Kader), Lola Felouzis (Héloïse), Anaëlle Duguet (Audrey), Yann Papin (OPJ1), François Raffenaud (OPJ2), Anne-Valérie Payet (Selma), Arthur Roumy (Romain), Aleksandra Yermak (Pascale Ramberg), Célia Diane (légiste), Tigrane Avedikian (le serveur), Chakib Daou (caissier), Martine Guillaud (caissière 2), Clara Magisson (caissière 1), Fabrice Robert (gardien), Amélia Ewu (vendeuse), Tassadit Mandi (voyante)