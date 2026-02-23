Un Si Grand Soleil Spoiler : le choc, Pablo victime d’une tentative de meurtre ! (épisode du 26 février)



Un si grand soleil spoiler épisode 1867 du 26 février 2026 – Pablo est soupçonné du meurtre de Martin, son beau-père, dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Mais dans quelques jours, cette histoire va prendre une tournure dramatique : quelqu’un va tenter de tuer Pablo !











Pablo est inquiet, il doit être entendu par la juge Alphand au palais de justice. Sur place, alors que Pablo est accompagné de Claudine, Cécile pousse Pablo à bout… Elle l’accuse clairement d’avoir accepté de venir à la randonnée dans l’unique but de tuer Martin. Pablo est outré et s’emporte contre Cécile : il n’a pas tué son beau-père même s’il reconnait qu’il ne regrette pas qu’il soit mort !

Cécile place alors Pablo sous le statut de témoin assisté. Claudine explique à Pablo que ça veut dire qu’il est soupçonné mais qu’ils n’ont pas assez d’éléments pour le mettre en examen.

De son côté, Becker annonce à Hugo qu’ils vont passer la journée à Lyon le lendemain afin d’enquêter sur Martin et tenter de prouver l’innocence de Pablo. Mais le soir, alors que Pablo et Caroline sortent de la pizzéria où ils ont diné, un homme en voiture fonce sur Pablo ! Il a tout juste le temps de l’éviter !



