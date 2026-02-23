C à vous du 23 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 23 février 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Fin des JO d’hiver de Milan Cortina : la France prochain pays d’accueil en 2030. On en parle avec Nathalie Iannetta, directrice des sports de Radio France et Matthieu Lartot, journaliste sportif pour France TV

🔵 Qui étaient les participants à la marche hommage à Quentin Deranque ? Pierre-Henri Tavoillot, maître de conférences à Sorbonne Université et président du Collège de Philosophie et Erwan Lecoeur, sociologue et spécialiste de l’extrême droite sont ce soir les invités de C à vous



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous cette semaine :

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎬 Benjamin Lavernhe pour la 51ème cérémonie des César, jeudi 26 février en clair, en direct sur CANAL +

🎥 Laurent Lafitte, Nicolas Charlet et Bruno Lavaine pour le film « Alter Ego », en salle le 4 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 23 février 2026 à 19h sur France 5.