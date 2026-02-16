« Rasta rockett » : votre film ce soir sur M6 (16 février 2026)

Par /

Publicité

« Rasta rockett », c’est le film culte des studios Disney qui vous attend ce lundi soir sur M6.


A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 ou en streaming via la fonction direct d’M6+.

« Rasta rockett » : votre film ce soir sur M6 (16 février 2026)
© DISNEY ENTERPRISES INC


Publicité

« Rasta rockett » : l’histoire

Jamaïque, 1987. Après son élimination lors des sélections pour le 100 mètres des Jeux de Séoul, Derice Bannock se promet de représenter un jour son pays aux Jeux olympiques. Il contacte alors Irving Blitzer, qui accepte de lui enseigner la discipline qu’il pratiquait autrefois : le bobsleigh. Derice et ses trois coéquipiers disposent de seulement six mois pour se préparer aux Jeux olympiques de Calgary…

Avec Leon Robinson (Derice Bannock), Doug E. Doug (Sanka Coffie), John Candy (Irwin Blitzer alias « Irv »), Rawle D. Lewis (Junior Bevil), Malik Yoba (Yul Brenner)


Publicité

VIDÉO : la bande-annonce

A LIRE AUSSI
Enquête Exclusive du 15 février : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6
Enquête Exclusive du 15 février : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6
66 minutes du 15 février 2026 : sommaire et reportages
66 minutes du 15 février 2026 : sommaire et reportages
Audiences 14 février 2026 : « Meurtres aux îles de Lérins » leader devant les Jeux Olympiques
Audiences 14 février 2026 : « Meurtres aux îles de Lérins » leader devant les Jeux Olympiques
Zone Interdite du 15 février : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6
Zone Interdite du 15 février : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6


Publicité


Retour en haut