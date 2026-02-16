« Rasta rockett » : votre film ce soir sur M6 (16 février 2026)



Publicité





« Rasta rockett », c’est le film culte des studios Disney qui vous attend ce lundi soir sur M6.





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 ou en streaming via la fonction direct d’M6+.







Publicité





« Rasta rockett » : l’histoire

Jamaïque, 1987. Après son élimination lors des sélections pour le 100 mètres des Jeux de Séoul, Derice Bannock se promet de représenter un jour son pays aux Jeux olympiques. Il contacte alors Irving Blitzer, qui accepte de lui enseigner la discipline qu’il pratiquait autrefois : le bobsleigh. Derice et ses trois coéquipiers disposent de seulement six mois pour se préparer aux Jeux olympiques de Calgary…

Avec Leon Robinson (Derice Bannock), Doug E. Doug (Sanka Coffie), John Candy (Irwin Blitzer alias « Irv »), Rawle D. Lewis (Junior Bevil), Malik Yoba (Yul Brenner)



Publicité





VIDÉO : la bande-annonce