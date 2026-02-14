Echappées Belles du 14 février : direction le Maroc ce soir sur France 5 (sommaire)



Echappées Belles du 14 février 2026 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 14 février 2026, à 21h – « Maroc gourmand » (rediffusion)

Deuxième destination touristique du continent africain, le Maroc séduit autant par ses paysages que par sa table. En juillet 2024, il a d’ailleurs été sacré pays à la meilleure cuisine du monde à l’issue d’un vote organisé par une plateforme suivie par plus de 40 millions d’abonnés.

Impossible d’évoquer sa gastronomie sans penser au couscous et au tajine, emblèmes hérités des traditions berbères et particulièrement appréciés en France. Leurs arômes généreux invitent immédiatement au voyage, au cœur du Maghreb. Mais au fil de son périple, la cheffe Anto Cocagne découvrira que la richesse culinaire marocaine dépasse largement ces plats iconiques. Façonnée par des influences culturelles et historiques multiples, elle incarne le métissage et l’histoire du pays.



Au Maroc, la cuisine est avant tout une transmission féminine. Les recettes se partagent de mère en fille, préservant un savoir-faire ancestral. Notre guide partira à la rencontre de ces femmes qui œuvrent chaque jour pour faire reconnaître leur talent et s’imposer dans cet univers aussi exigeant que passionnant.

Echappées Belles du 14 février à 22h30 – « Aveyron, un souffle nouveau » (rediffusion)

Terre de caractère et d’histoire, l’Aveyron répond à toutes les envies : s’évader, savourer une gastronomie généreuse, pratiquer des activités sportives ou explorer des sites d’exception. Cinquième plus grand département de France, il offre une incroyable diversité de découvertes.

Structuré autour de vastes régions naturelles, le territoire séduit par sa géographie remarquable et l’harmonie de ses paysages, entre plateaux des Causses et reliefs des Cévennes, dont la beauté et la variété surprennent à chaque détour.

Longtemps considéré comme isolé, l’Aveyron attire aujourd’hui de nouvelles générations et des citadins en quête de sens et d’authenticité. Jérôme Pitorin partira à la rencontre de ces néo-ruraux, porteurs de projets audacieux et profondément attachés à leur terre.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 14 février dès 21h sur France 5