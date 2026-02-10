Demain Nous Appartient du 10 février : Karen arrêtée, Karim parle à Emilie (résumé + vidéo épisode 2137 en avance)



Demain nous appartient du 10 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2137 de DNA – La police remonte jusqu'à Karen Laugier ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Elle est arrêtée mais s'invente un alibi avec… Philippine Julliard !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 10 février 2026 – résumé de l’épisode 2137

Karim explique à Sara et Roxane qu’il fréquente Émilie. Viré par Mr Hyde après les événements de la veille, il recontacte une cliente, Clarisse, qu’il retrouve au Spoon. Il lui révèle son identité et apprend qu’elle ne communiquait avec Mr Hyde que via messagerie cryptée. Il récupère son téléphone pour analyse. Karim s’explique ensuite avec Émilie aux Halles : le malentendu est dissipé et ils se réconcilient.

L’analyse du téléphone de Clarisse révèle que Mr Hyde serait une femme : Karen Laugier. Interrogée, elle affirme diriger une société de conciergerie, elle fournit son téléphone et avance un alibi pour vendredi soir : un rendez-vous professionnel avec Philippine Julliard. Faute de preuve, elle est relâchée, mais reste suspecte. Damien est informé que sa mère est liée à l’enquête.



Philippine, interrogée, confirme le rendez-vous avec Karen pour des locations saisonnières. Accusée de possible lien avec un réseau de prostitution, elle nie tout, y compris auprès de son fils.

Pendant ce temps là, le couple Sara/Roxane est toujours en crise : Sara reproche à Roxane de lui avoir retiré Enora et veut mettre en place une garde alternée. Sara surprend Roxane au chevet de Vahina, toujours dans le coma. Roxane avoue se sentir coupable.

Au lycée, Ellie met les choses au clair avec Violette, qui ne partage pas ses sentiments mais souhaite qu’elles restent amies. Ellie accepte et se sent soulagée. Bastien confie de son côté être amoureux d’Esmée. Rassuré pour sa sœur, Samuel maintient son projet de partir en Thaïlande.

Aux Halles et au Mas, tout le monde célèbre le succès de l’opération “pièce d’or”. Le soir, Alex, Chloé et Judith fêtent ça ensemble, impatients de découvrir le gagnant.

VIDÉO Demain nous appartient du 10 février 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.