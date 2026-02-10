Star Academy, Léa sort du silence après sa défaite en finale : « ce n’est que le début »



Samedi soir, Léa Doffey s’est inclinée en finale de la Star Academy face à Ambre. Trois jours après cette grande soirée riche en émotions, la jeune artiste a pris la parole pour la première fois. Ce mardi, elle a partagé un long message sur Instagram, rempli de gratitude et d’espoir pour la suite.











Si elle n’a pas remporté le trophée, Léa préfère retenir l’essentiel. « Je n’ai peut-être pas gagné le trophée, mais j’ai gagné tellement plus », écrit-elle en introduction de sa publication. Finaliste de cette saison, elle dit ressentir une immense fierté pour son parcours : « Arriver 2ᵉ de cette aventure incroyable est une immense fierté pour moi. Chaque étape, chaque prime, chaque moment vécu restera gravé à jamais. »

Une aventure « qui marque à vie »

Dans son message, Léa revient avec émotion sur ces derniers mois passés au château. Une expérience intense, faite de travail, de doutes mais aussi de rêves accomplis : « Ces derniers mois ont été intenses, fous, parfois difficiles, mais surtout incroyablement riches. J’ai appris, grandi, douté, vibré, rêvé… et chanté comme jamais. »

La chanteuse souligne à quel point cette aventure a marqué sa vie : « Il y a des aventures qui te marquent à vie. Celle-ci en fait clairement partie. »



Un immense merci au public et à l’équipe

Très soutenue tout au long de la saison, Léa a tenu à remercier chaleureusement le public. « Merci du fond du cœur au public, pour votre amour, votre soutien, vos messages, vos votes, votre énergie. Vous m’avez portée à chaque étape et j’espère que vous resterez à mes côtés longtemps. Je vous aime. »

Elle n’oublie pas non plus toutes les personnes qui ont travaillé dans l’ombre comme sous les projecteurs : la production, les équipes techniques, les musiciens, les danseurs, mais aussi les professeurs qui l’ont accompagnée durant l’aventure. Elle cite notamment Jonathan Jenvrin, Sofia Morgavi, Marlène Schaff, Papy, Michael Goldman, Ladji Doucouré, ainsi que les répétitrices Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni, saluant « leur exigence, leur bienveillance et tout ce qu’ils lui ont transmis ».

Léa adresse également un mot aux animateurs Karima Charni et Nikos Aliagas, ainsi qu’à ses camarades de promotion : « cette famille un peu folle avec qui j’ai partagé des souvenirs pour la vie. Quelle chance d’avoir vécu ça à vos côtés »

« Ce n’est que le début »

Malgré la défaite, Léa regarde déjà vers l’avenir avec détermination. « Je pars avec une immense fierté, le cœur rempli de gratitude, et la certitude que ce n’est que le début. Rien n’est fini, tout commence. »

Un message fort qui laisse présager que l’aventure musicale de Léa ne fait que démarrer — et que ses fans devraient rapidement entendre parler d’elle à nouveau.

