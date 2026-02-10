Les 12 coups de midi du 10 février : Cyprien continue, quel est cet étrange drapeau sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 10 février 2026, 143ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une nouvelle victoire ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a remporté 3000 euros à partager aujourd’hui et a découvert que ce n’était pas le drapeau français sur l’étoile mystérieuse.


Capture TF1


Les 12 coups de midi du 10 février, le drapeau de la France Libre sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait monter sa cagnotte au total de 609 028 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, ce n’est pas un drapeau français qui est apparu mais un drapeau avec une Croix de Lorraine : il s’agit du drapeau de la France Libre ! Ce drapeau, composé du tricolore français avec une croix de Lorraine dans la bande blanche, est devenu le porte-étendard du mouvement de résistance à la fois militaire et politique fondé à Londres par le général de Gaulle à la suite de son appel du 18 juin.

Il s’ajoute aux autres indices : un ring de boxe, un bretzel et un périscope.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson


Les 12 coups de midi, vidéo replay du 10 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

