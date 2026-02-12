Les 12 Coups de midi : Émilien critique la nouvelle règle du jeu, Jean-Luc Reichmann la défend



Grand bouleversement dans « Les 12 coups de midi » sur TF1… et avis très partagés ! Alors que la production a récemment modifié une règle emblématique du jeu, Émilien — devenu l’an dernier le plus grand Maître de Midi de l’histoire de l’émission — a pris la parole ce jeudi pour donner son ressenti. Et clairement, il n’est pas totalement convaincu.











Invité aux côtés de Jean-Luc Reichmann dans l’émission « On a du nouveau » diffusée sur Novo 19, l’ancien champion est revenu sur la suppression du célèbre Coup de Maître, remplacé par une mécanique où le destin financier du Maître de Midi se joue désormais lors du Coup Fatal avec son adversaire.

Emilien préférait l’ancienne formule

Émilien n’a pas caché sa préférence pour l’ancienne formule du jeu : « J’avoue que j’aimais bien le principe de pouvoir jouer tout seul aussi. J’aime bien le principe aussi de jouer à deux. C’est un peu différent. ».

S’il reconnaît l’intérêt du face-à-face instauré par la nouvelle règle, le plus grand champion du programme se dit surtout soulagé de ne pas avoir connu ce changement pendant son propre parcours : « Les deux principes sont bien, je suis content que ça n’ait pas changé pendant que moi j’y étais, parce que j’aimais bien la formule. »



Un avis qui fait écho à celui de nombreux fidèles de l’émission, très attachés au suspense et au mérite individuel que représentait le Coup de Maître.

Jean-Luc Reichmann temporise

Face à ces critiques, Jean-Luc Reichmann a tenu à rassurer les téléspectateurs et à relativiser l’ampleur du changement : « Ce n’est pas du tout une nouvelle mécanique, c’est juste un petit module qui a évolué à la fin. »

L’animateur vedette de TF1 a également souligné que cette évolution pouvait être bénéfique aux candidats. Le Maître de Midi peut selon lui gagner « plus d’argent » qu’avant.

Un argument qui peine toutefois à convaincre une partie du public, très active sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de la modification.

Un changement qui divise les fans

Si la production cherche visiblement à renouveler la tension dramatique du jeu, cette nouvelle règle touche à l’un des piliers historiques du programme. Le fait que les gains du Maître de Midi puissent désormais dépendre directement de la performance d’un adversaire change profondément la philosophie du jeu, autrefois centré sur la réussite individuelle.

Reste à voir si les téléspectateurs finiront par adopter cette nouvelle version… ou si la nostalgie du Coup de Maître continuera de dominer les discussions autour du célèbre jeu de la mi-journée.