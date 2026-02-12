Les 12 coups de midi : on pense avoir trouvé qui se cache derrière l’Étoile mystérieuse ! (explications des indices)



Depuis plusieurs jours, la nouvelle Étoile mystérieuse du jeu « Les 12 coups de midi » sur TF1 intrigue les téléspectateurs. Les indices se dévoilent progressivement et, à la rédaction de Stars-Actu, on pense avoir découvert de qui il s’agit !











Des indices qui pointent vers Mathieu Kassovitz

Plusieurs éléments apparus sur l’Étoile semblent correspondre parfaitement au parcours de l’acteur et réalisateur français.

🔎 Un ring de boxe

Mathieu Kassovitz est un grand passionné de boxe. Il pratique régulièrement ce sport et a souvent évoqué son amour pour la discipline dans les médias. Un indice qui colle parfaitement !

🎬 Un périscope

Difficile de ne pas penser au film « Le Chant du loup » (2019), dans lequel il tenait l’un des rôles principaux. Ce thriller sous-marin, énorme succès au cinéma, mettait en scène des sous-marins militaires… et donc forcément un périscope.



🇫🇷 Le drapeau de la France Libre

Un clin d’œil évident au film « La Bataille de Gaulle », qui sortira cette année en salles et est centré sur le Général de Gaulle.

📹 Une caméra

Acteur reconnu, Mathieu Kassovitz est également un réalisateur de talent, à qui l’on doit notamment « La Haine », film culte du cinéma français. La présence d’une caméra semble donc particulièrement significative.

🥨 Un bretzel

Cet indice peut surprendre, mais il peut faire référence au film « Frères », tourné en Alsace. Région emblématique… et célèbre pour ses bretzels !

Pris séparément, ces indices pourraient correspondre à plusieurs personnalités. Mais mis bout à bout, ils semblent former un faisceau d’indices très cohérent autour de Mathieu Kassovitz.

Alors, avons-nous vu juste ? Réponse dans les prochains jours sur TF1 dans « Les 12 coups de midi » ! En attendant la révélation officielle, les paris sont lancés… Et vous, pensez-vous aussi à Mathieu Kassovitz ?