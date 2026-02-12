Demain Nous Appartient du 12 février : Karen passe aux aveux, Vahina s’en sort bien (résumé + vidéo épisode 2139 en avance)



Demain nous appartient du 12 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2139 de DNA – Philippine a compris la gravité de son faux témoignage et revient sur ses déclarations ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Karen est arrêtée et passe aux aveux.





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 12 février 2026 – résumé de l’épisode 2139

Philippine revient sur son témoignage au commissariat : elle admet avoir inventé un faux alibi pour Karen Laugier le soir où Vahina a été agressée. Karen la faisait chanter avec une vidéo, tournée après que Philippine ait fait appel à un escort. Aujourd’hui, elle ne veut plus être mêlée à cette affaire, et Sara lui promet que Karen ne saura rien.

À l’hôpital, Aaron annonce à Vahina qu’elle pourra bientôt sortir. Sara lui révèle ensuite que la police a identifié Mister Hyde : Vahina confirme que c’est bien elle qui l’avait agressée dans la rue lors de leur rencontre. Au même moment, Roxane apprend que Karen a été arrêtée en tentant de fuir la France avec un faux passeport. Son ordinateur, retrouvé par la police, contient toutes les preuves de son réseau. Soulagée, Vahina remercie Sara et Roxane de lui avoir sauvé la vie.



Interrogée, Karen passe vite aux aveux mais assure avoir juste voulu « aider » des jeunes femmes en difficulté. Elle rejette aussi toute responsabilité dans les agressions de Vahina. De son côté, Aaron retrouve Laurie à la sortie de l’hôpital. Le courant passe toujours aussi bien entre eux. Après une balade, il décide de rentrer tout raconter à Victoire. Soraya, déjà au courant, se réjouit pour lui.

Avant de quitter l’hôpital, Vahina annonce qu’elle va retourner vivre chez sa mère quelque temps et demande à Sara et Roxane de ne pas laisser leur couple se briser. Touchées, elles s’avouent leurs sentiments et s’embrassent.

À la fac, Adam et Maud surprennent Raphaëlle en pleine complicité avec un collègue très séduisant, Brice Mussard. S’ils échangent surtout des conseils professionnels, Raphaëlle reconnaît plus tard être un peu troublée par son charme. Enfin, aux Halles, Jack fait un scandale à un vendeur en l’accusant de s’être trompé dans la monnaie. Il réalise ensuite que l’erreur venait de lui et revient s’excuser. Le jeune homme, qui accepte ses excuses, se présente : il s’appelle Waren.

VIDÉO Demain nous appartient du 12 février 2026 – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.