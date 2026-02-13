« Les Victoires de la Musique 2026 » : tous les nommés, le palmarès complet ce soir sur France 2 (13 février)



Les « Victoires de la Musique 2026 » c’est ce soir, vendredi 13 février 2026, sur France 2 et France Inter. Cette édition sera présentée par Cyril Féraud et Héléna Noguerra en direct de la Seine Musicale de Paris. Les Victoires de la Musique célèbrent cette année leur 41e anniversaire !

Une soirée-événement incontournable qui mettra à l’honneur le talent des artistes francophones qui ont marqué cette année.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur France.TV.







Les Victoires de la Musique distinguent les artistes qui marquent et transforment la scène musicale française. Véritable emblème d’excellence et de diversité, la cérémonie célèbre aussi bien des figures incontournables que de nouvelles révélations, illustrant toute la richesse et la variété des sonorités actuelles.



« Victoires de la musique 2026 » : les nommés

🎵 Artiste féminine

Charlotte Cardin

Aya Nakamura

Vanessa Paradis

Santa

🎵 Artiste masculin

Disiz

Feu! Chatterton

Pierre Garnier

Orelsan

🎵 Révélation féminine

Héléna

Miki

Théodora

🎵 Révélation masculine

Ino Casablanca

L2B

Sam Sauvage

🎵 Révélation scène

Héléna

Miki

Théodora

💿 Album de l’année

Hélé – Héléna

Labyrinthe – Feu! Chatterton

La fuite en avant – Orelsan

Méga BBL – Théodora

On s’en rappellera pas – Disiz

🎵 Chanson originale (Catégorie soumise au vote du public)

“Fashion Designa” – Théodora

“Les filles, les meufs” – Marguerite

“Mauvais garçon” – Héléna

“Soleil Bleu” – Luiza & Bleu Soleil

“Tant pis pour elle” – Charlotte Cardin

🎤 Concert de l’année

DJ Snake

Justice (Live)

Santa

Philippe Katerine (“Zouzou Tour”)

🎬 Création audiovisuelle

“Fashion Designa” – Théodora

“Je t’accuse” – Suzane

“Tant pis pour elle” – Charlotte Cardin

Place à la grande soirée des « Victoires de la Musique 2026 » ce soir dès 21h10 en direct sur France 2, France Inter et France.TV