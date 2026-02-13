« Les Victoires de la Musique 2026 » : tous les nommés, le palmarès complet ce soir sur France 2 (13 février)

Publicité
Les « Victoires de la Musique 2026 » c’est ce soir, vendredi 13 février 2026, sur France 2 et France Inter. Cette édition sera présentée par Cyril Féraud et Héléna Noguerra en direct de la Seine Musicale de Paris. Les Victoires de la Musique célèbrent cette année leur 41e anniversaire !
Une soirée-événement incontournable qui mettra à l’honneur le talent des artistes francophones qui ont marqué cette année.
Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur France.TV.
Les Victoires de la Musique distinguent les artistes qui marquent et transforment la scène musicale française. Véritable emblème d’excellence et de diversité, la cérémonie célèbre aussi bien des figures incontournables que de nouvelles révélations, illustrant toute la richesse et la variété des sonorités actuelles.
« Victoires de la musique 2026 » : les nommés
🎵 Artiste féminine
Charlotte Cardin
Aya Nakamura
Vanessa Paradis
Santa
🎵 Artiste masculin
Disiz
Feu! Chatterton
Pierre Garnier
Orelsan
🎵 Révélation féminine
Héléna
Miki
Théodora
🎵 Révélation masculine
Ino Casablanca
L2B
Sam Sauvage
🎵 Révélation scène
Héléna
Miki
Théodora
💿 Album de l’année
Hélé – Héléna
Labyrinthe – Feu! Chatterton
La fuite en avant – Orelsan
Méga BBL – Théodora
On s’en rappellera pas – Disiz
🎵 Chanson originale (Catégorie soumise au vote du public)
“Fashion Designa” – Théodora
“Les filles, les meufs” – Marguerite
“Mauvais garçon” – Héléna
“Soleil Bleu” – Luiza & Bleu Soleil
“Tant pis pour elle” – Charlotte Cardin
🎤 Concert de l’année
DJ Snake
Justice (Live)
Santa
Philippe Katerine (“Zouzou Tour”)
🎬 Création audiovisuelle
“Fashion Designa” – Théodora
“Je t’accuse” – Suzane
“Tant pis pour elle” – Charlotte Cardin
Place à la grande soirée des « Victoires de la Musique 2026 » ce soir dès 21h10 en direct sur France 2, France Inter et France.TV