« Zodi et Téhu, frères du désert » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (13 février 2026)

« Zodi et Téhu, frères du désert » au programme TV du vendredi 13 février 2026 – Ce soir M6 diffuse le film inédit « Zodi et Téhu, frères du désert ». Un film signé Éric Barbier avec Alexandra Lamy et Yassir Drief dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







« Zodi et Téhu, frères du désert » : l’histoire

Zodi, 12 ans, est un jeune garçon touareg. Un jour, il sauve un bébé dromadaire devenu orphelin et se lie d’une profonde amitié avec lui : Téhu. Mais lorsque le chef de la tribu contraint sa mère à vendre l’animal pour le bien de la communauté, Zodi prend une décision audacieuse : s’enfuir avec Téhu jusqu’aux Émirats afin de participer à la plus grande course de dromadaires au monde, dans l’espoir de remporter la victoire et de venir en aide à sa tribu.

Avec Yassir Drief (Zodi), Alexandra Lamy (Julia), Youssef Hajdi (Tarek), Nadia Benzakour (Amina), Said Bey (Abdallah), Amine Ennaji (Issouf), Pierre Hancisse (Jean-Louis)



VIDEO « Zodi et Téhu, frères du désert », la bande-annonce