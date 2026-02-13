« Zodi et Téhu, frères du désert » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (13 février 2026)

Par /

Publicité

« Zodi et Téhu, frères du désert » au programme TV du vendredi 13 février 2026 – Ce soir M6 diffuse le film inédit « Zodi et Téhu, frères du désert ». Un film signé Éric Barbier avec Alexandra Lamy et Yassir Drief dans les rôles principaux.


A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.

« Zodi et Téhu, frères du désert » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (13 février 2026)
© Sife Elamine


Publicité

« Zodi et Téhu, frères du désert » : l’histoire

Zodi, 12 ans, est un jeune garçon touareg. Un jour, il sauve un bébé dromadaire devenu orphelin et se lie d’une profonde amitié avec lui : Téhu. Mais lorsque le chef de la tribu contraint sa mère à vendre l’animal pour le bien de la communauté, Zodi prend une décision audacieuse : s’enfuir avec Téhu jusqu’aux Émirats afin de participer à la plus grande course de dromadaires au monde, dans l’espoir de remporter la victoire et de venir en aide à sa tribu.

Avec Yassir Drief (Zodi), Alexandra Lamy (Julia), Youssef Hajdi (Tarek), Nadia Benzakour (Amina), Said Bey (Abdallah), Amine Ennaji (Issouf), Pierre Hancisse (Jean-Louis)


Publicité

VIDEO « Zodi et Téhu, frères du désert », la bande-annonce

A LIRE AUSSI
La meilleure boulangerie de France du 12 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
La meilleure boulangerie de France du 12 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
Audiences 11 février 2026 : les Jeux Olympiques en tête devant « Elsbeth »
Audiences 11 février 2026 : les Jeux Olympiques en tête devant « Elsbeth »
« Qui veut être mon associé ? » du 12 février 2026 : les entrepreneurs ce soir sur M6
« Qui veut être mon associé ? » du 12 février 2026 : les entrepreneurs ce soir sur M6
Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Marseille après le passage du chef ? (11 février)
Cauchemar en cuisine : qu'est devenu le restaurant à Marseille après le passage du chef ? (11 février)


Publicité


Retour en haut