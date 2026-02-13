Ligue 1 : Rennes / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 vendredi 13 février 2026 – Rennes / PSG en direct, live et streaming, c’est ce soir. Début de la 22ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec le Paris Saint-Germain qui se déplace à Rennes.





Un match à suivre ce soir à 19h en exclusivité sur Ligue 1+.







En ouverture de la 22ᵉ journée de Ligue 1, le Stade Rennais FC reçoit le Paris Saint‑Germain à Roazhon Park. Rennes, actuellement 6ᵉ du championnat, traverse une période difficile avec plusieurs défaites d’affilée et un changement d’entraîneur qui pèse sur son moral, tandis que le PSG domine la Ligue 1 et arrive en forme, cherchant à conforter sa place de leader.

Sur le plan sportif, les Parisiens ont largement remporté le match aller (5-0) et restent les favoris grâce à leur puissance offensive et à des joueurs clés comme Achraf Hakimi, de retour de suspension ce soir. Rennes, malgré l’appui de son public, devra hausser son niveau pour rivaliser face à une équipe parisienne en confiance.



Rennes / PSG – Composition des équipes

🔵 Rennes (composition officielle) : B. Samba – Merlin, Rouault, Brassier, Nagida – M. Camara, Rongier (Cap.) – Nordin, Szymanski, Al-Tamari – Lepaul.

🔵 PSG (composition officielle) : Safonov – Hakimi (Cap.), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J. Neves – D. Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Rennes / PSG ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 19h.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Rennes / PSG, 22ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce vendredi soir.