Ici Tout Commence spoiler : Carla fait une grande annonce à Inès (vidéo épisode du 18 février)

Ici tout commence spoiler – Carla et Inès vont se confier dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Alors que la petite soeur de Zoé et Lionnel a finalement révéler être harcelée au lycée, Carla culpabilise…











Et pour cause, il y a quelques mois Carla avait été alertée sur le harcèlement subi par Inès et elle l’avait relooké. Elle regrette de ne pas avoir alerté la direction du lycée !

Inès ne lui en veut pas et Carla lui confie avoir elle-même été harcelée au collège à cause de son poids… Elle assure à Inès qu’ils ne vont pas la lâcher et qu’ils vont régler tout ça.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1375 du 18 février 2026 : Carla et Inès se confient

