Star Academy : Ambre proche d’un ancien aventurier de Koh-Lanta ! (PHOTO)

À l’approche de la grande finale de la Star Academy, les soutiens autour d’Ambre se multiplient… et l’un d’eux a particulièrement attiré l’attention des internautes. Moundir, figure emblématique de Koh-Lanta, lui a adressé un message bouleversant sur Instagram, laissant entrevoir une relation forte et ancienne avec la finaliste.











Dans un long texte publié sur le réseau social Instagram, l’aventurier a tenu à féliciter la jeune chanteuse pour son parcours exceptionnel :

« Ma Ambre… Aujourd’hui tu es en finale de la Star Academy. T’as tellement charbonné… avec maman, avec Quentin (le beau-père de Ambre, ndlr). Et moi, j’ai été témoin de tes pleurs, de tes déceptions… de tes refus de casting, quand tu rentrais à la maison avec ta maman… mais malgré tout ça, t’as jamais lâché. Parce que la patience, le travail et ceux qui endurent dans leur passion… ça finit toujours par payer. Et aujourd’hui… c’est ton tour ma grande. Sache une chose : le plus dur reste à venir, car le meilleur, tu l’as déjà en toi. Je suis fier de toi. »

Un message fort, rempli d’émotion, qui montre à quel point Moundir a suivi le parcours d’Ambre bien avant son entrée au château.

Une relation qui remonte à l’enfance

En complément de ce texte, Moundir a également partagé une photo de lui aux côtés d’Ambre alors qu’elle était encore enfant. Un cliché qui laisse clairement entendre que la finaliste de la Star Academy connaît l’ancien aventurier depuis de nombreuses années. Ami de la famille ? Proche de ses parents ? Le mystère reste entier, mais une chose est sûre : leur lien semble sincère et profond.



Les internautes n’ont d’ailleurs pas manqué de réagir, touchés par ce soutien inattendu et ce joli message rempli d’amour.

Une finale décisive samedi soir

Ce soutien arrive à un moment crucial pour Ambre. Ce samedi soir, elle disputera la grande finale de la Star Academy face à Léa. Après des semaines de compétition, de primes intenses et de progression vocale remarquée, les deux jeunes femmes s’apprêtent à jouer leur avenir artistique en direct.

Avec un tel entourage et des messages aussi puissants, Ambre peut compter sur une vraie force derrière elle. Reste à savoir si cela suffira à convaincre le public de la mener jusqu’à la victoire.