« Sur la piste du Marsupilami » : le film avec Alain Chabat et Jamel Debbouze ce soir sur TMC (11 février)

Ce soir à la télé, Jamel Debbouze vous donne rendez-vous à 21h20 sur TMC pour la rediffusion du film « Sur la piste du Marsupilami ». Alors que la nouvelle version signée Philippe Lacheau est actuellement en salles, c’est l’occasion de vous replonger dans l’univers du Marsupilami !





A voir ou revoir ce soir dès 21h20, juste après Quotidien, sur TMC et/ou sur TF1+ via sa fonction direct.







Un film réalisé par Alain Chabat sorti en 2012 sur grand écran. Il avait alors attiré 5 millions de spectateurs en salles.

« Sur la piste du Marsupilami » : le synopsis

Pour renouer avec son ancienne renommée, le journaliste Dan Geraldo doit réaliser un exploit. Seize ans plus tôt, il s’était fait connaître grâce à un reportage inédit tourné au cœur de la Palombie. Cette fois, il dispose d’une semaine pour élucider le mystère des Payas, une civilisation qui aurait percé le secret de la jeunesse éternelle…



Accompagné de Pablito, un guide malicieux et plein de ressources, Dan s’enfonce dans la jungle tropicale afin d’obtenir une interview exclusive du chef Paya. Mais l’accès à ce territoire caché s’annonce périlleux, d’autant qu’une créature énigmatique veille farouchement sur la forêt…

Casting

Avec : Alain Chabat (Dan Geraldo), Jamel Debbouze (Pablito Camaron), Fred Testot (Hermoso), Lambert Wilson (Le général Pochero), Géraldine Nakache (Pétunia)

