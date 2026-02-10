Un Si Grand Soleil du 17 février : la mort de Martin, Yann mal face à Johanna (résumé épisode 1859 en avance)



Un si grand soleil du 17 février 2026, spoiler résumé de l’épisode 1859 en avance – Qu’est-ce qui vous attend dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans le premier épisode du mardi 17 février 2026. Attention, pas de diffusion quotidienne pendant les Jeux Olympiques, pendant 2 semaines votre série sera diffusée les mardis soirs avec 5 épisodes à la suite.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Martin est victime d’un terrible accident de voiture, au moment même où Hugo arrive sur une aire d’autoroute pour récupérer Caroline et Pablo. Encore plein de colère, Pablo confie à Hugo tout le mal qu’il pense de Martin. Caroline, elle, refuse qu’on le dénigre et rappelle que les torts étaient partagés.

Pendant ce temps, Yann et Lucie passent un week-end romantique au bord de la mer. Entre photos souvenirs, cadeau symbolique et moments tendres, Lucie finit par lui avouer qu’elle est amoureuse. Elle ne peut plus garder ça pour elle. Yann, troublé, lui demande s’ils doivent continuer à se voir. Ils décident de poursuivre leur relation, chacun gardant sa vie de son côté.



De retour à l’appartement, Caroline tente en vain de joindre Martin. L’angoisse monte. Pablo, toujours en colère contre son beau-père, pense qu’il cherche simplement à la faire souffrir. Mais la réalité est bien plus tragique : Hugo revient leur annoncer que Martin est mort dans un accident de voiture. Sous le choc, Caroline fait un malaise.

La nouvelle se répand : Sabine apprend la mort de Martin et peine à encaisser, tandis que Noura vient soutenir Pablo, qui se sent perdu. Il a souvent souhaité la mort de son beau-père, mais maintenant que c’est arrivé, il se sent coupable. Caroline est effondrée, Pablo tente de la rassurer comme il peut.

De son côté, Lucie confie à Muriel qu’elle a déclaré son amour à Yann et qu’elle rêve désormais d’une vraie histoire, peut-être même d’une famille. Elle ne regrette rien, même si elle redoute la décision que Yann prendra. Muriel, inquiète, partage ses doutes avec Boris, craignant que son amie ne revive une rupture douloureuse.

Pendant ce temps, Johanna rentre de Dublin avec un cadeau pour Yann, mais elle sent bien qu’il est distant. Il écourte leur conversation, prétextant la fatigue et le travail… Entre silences et malaise, Yann semble de plus en plus ailleurs… tiraillé entre deux histoires.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.