« Pour Emma » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur M6 (3 février 2026)

« Pour Emma » c'est le titre du téléfilm inédit proposé par M6 ce lundi 3 février 2026. Un téléfilm inédit porté par Julie de Bona aux côtés de Martin Swabey, Alysson Paradis, ou encore Moïse Santamaria (Un si grand soleil).





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne







« Pour Emma » : l’histoire

Paul et Claire se sont récemment installés dans un village tranquille avec leur fille Emma, âgée de 8 ans. Tout bascule lorsque la fillette, invitée à passer le week-end chez son camarade de classe Marius pour assister à la fête du village, décède brutalement après avoir pris son antibiotique — de la Josacine, un médicament courant que sa mère lui avait soigneusement préparé.

Emma a été empoisonnée. Quelqu’un a versé du cyanure dans le flacon. Mais la fillette était-elle vraiment la cible ? S’agit-il d’un terrible accident… ou d’un acte de vengeance ? Refusant de se résigner, Claire se lance seule dans une quête acharnée pour faire éclater la vérité sur la mort de sa fille.



Interprètes et personnages

Avec : Julie de Bona (Claire Perrin), Martin Swabey (Paul Perrin), Alysson Paradis (Sophie Bénouville), Charlie Dupont (Jean-Baptiste Debarre), Moïse Santamaria (Capitaine Sanchez), Alexandre Picot (Vincent Bénouville)

