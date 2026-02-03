« Qui veut gagner des millions ? » du 3 février 2026 : les invités d’Arthur ce soir sur TF1



« Qui veut gagner des millions ? » du 3 février 2026 – Arthur vous donne rendez-vous ce mardi soir sur TF1 pour un nouveau numéro de TF1 du jeu « Qui Veut Gagner des Millions ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Qui veut gagner des millions ?, présentation de l’émission du 3 février

Rendez-vous pour une soirée exceptionnelle de « Qui veut gagner des millions ? », orchestrée par Arthur dans le cadre prestigieux du Palais Brongniart. Au menu : culture générale, éclats de rire et grands moments de solidarité. Cinq duos de personnalités se lanceront dans l’aventure du mythique quiz télévisé afin de défendre les causes qui leur sont chères.

Attendez-vous à une soirée pleine d’émotions, de suspense et de générosité. Alors, à votre avis, quel duo trouvera les bonnes réponses et gravira le plus d’échelons sur l’échelle des gains ?



Les invités ce soir

Franck DUBOSC et Caroline ANGLADE jouent au profit de Sur les bancs de l’école

Tom VILLA et Arnaud DUCRET soutiennent la Fondation pour la Recherche Médicale

Josiane BALASKO et sa fille Marilou BERRY défendent La Maison des Femmes

Bruce TOUSSAINT et Léa DRUCKER se mobilisent pour Un Rien C’est Tout

Gérard DARMON et Ariane MASSENET s’engagent pour le Groupe Umane

VIDÉO bande-annonce