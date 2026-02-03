Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 3 février ?



Star Academy 2025, évaluations semaine 16 – C’est ce mardi matin qu’auront lieu les évaluations de la semaine 16 au château de la Star Academy. Au programme en cette semaine de la grande finale, des évaluations symboliques pour Ambre et Léa.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

➤ Ce mardi matin, à 10h au château (10h30 sur le flux live TF1+), Ambre et Léa vont passer des évaluations en chant sur « Le blues du businessman » de Starmania. Face à eux, Michaël, Sofia, Jonathan, Marlène et Papy, accompagnés exceptionnellement de Lucie, Fanny et Ladji.

Elles devront aussi passer sur une texte qu’elles auront écrit pour raconter leur Star Academy.

Aucun enjeu cette fois, juste dire au revoir et clôturer cette saison ! Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées !



Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.