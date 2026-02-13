Quotidien du 13 février 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 13 février 2026, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

TMC


Quotidien : les invités du 13 février 2026

🎤 Clara Luciani, qui sera en concert à l’Accor Arena à Paris les 18 et 19 février 2026

📰 Michel Eltchaninoff, Rédacteur en chef de Philosophie magazine


Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 13 février 2026 à 19h25 sur TMC.

