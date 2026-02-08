Sept à huit du 8 février 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Publicité





Sept à huit du 8 février 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h25 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Publicité





Sept à huit du 8 février 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Adieu patron, ces français qui décident de vivre sans travailler. Ils sont à la retraite avant 40 ans !



Publicité





Dans « 7 à 8 »

🔵 Des dealers face aux juges, un document exclusif au tribunal de Marseille.

🔵 Brigtte Bardot mon amour dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Son mari, Bernard d’Ormale, raconte la vie et les derniers instants de l’icône du cinéma français. Bernard d’Ormale est le dernier mari de Brigitte Bardot. Il a partagé plus de trente ans d’amour avec l’icône, disparue le 28 décembre dernier. À ses côtés, il a mené ses combats, puis l’a accompagnée avec dévouement durant ses derniers mois, jusqu’à cette ultime nuit où elle s’est éteinte. Il nous reçoit dans sa maison des Yvelines, demeure où l’actrice a vécu pendant quarante ans.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 8 février 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.