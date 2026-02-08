Audiences 7 février 2026 : la finale de la Star Academy leader devant « Meurtres dans les Gorges du Verdon »



Audiences 7 février 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec la finale de la Star Academy. La victoire de Ambre a été suivie par 3,2 millions de téléspectateurs pour 18%.





C’est juste devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres dans les Gorges du Verdon », qui a captivé 3,19 millions de téléspectateurs pour 18,2% de pda.







Audiences 7 février 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec sa soirée Jeux Olympiques, qui a intéressé 2,48 millions de téléspectateurs pour 14,5% de pda.

M6 est derrière avec le lancement de la saison 3 de la série « Blanca », suivie par 1,11 million de téléspectateurs en moyenne pour 6,7% de pda.



France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 848.000 téléspectateurs pour 4,8% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie