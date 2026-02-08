« Tout sauf toi » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (8 février 2026)



« Tout sauf toi », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 8 février 2026 sur TF1. Un film signé Will Gluck avec Sydney Sweeney et Glen Powell dans les rôles principaux.


A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+, via sa fonction direct.

Capture TF1


« Tout sauf toi » : histoire

Après un premier rendez-vous idyllique, l’alchimie entre Ben et Bea vole en éclats à cause d’un incident embarrassant. Convaincus qu’ils ne se recroiseront jamais, ils se retrouvent pourtant par hasard à Sydney, invités tous les deux au mariage de la sœur de Bea. Bien qu’ils ne puissent plus se supporter, Bea propose un plan digne des adultes les plus… raisonnables : faire semblant d’être en couple pour sauver les apparences devant sa famille.

Casting : interprètes et personnages

Avec : Sydney Sweeney (Bea), Glen Powell (Ben), Alexandra Shipp (Claudia), Nat Buchanan (Miranda Clerk)


Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce de votre film.

« Tout sauf toi » c’est ce dimanche soir sur TF1 et TF1+.

