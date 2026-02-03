Star Academy du 3 février 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 3 février 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens.











Publicité





La journée débute par des coachings pour Ambre et Léa. Elles vont répéter leur chanson des évaluations, « Le blues du businessman » de Starmania. Ambre rencontre Patricia Kaas tandis que Léa retrouve Camille Lellouche.

Fanny et Lucie viennent annoncer les invités du prime de samedi : Marine, Héléna, Bigflo & Oli, et Solann. Elles ajoutent qu’ils vont chanter l’hymne de la tournée. Elles vont enregistrer leur voix dans l’après-midi au studio du château !

Surprise, les académiciens de la tournée sont de retour au château. Ils écoutent l’hymne ! Ils les accompagnent ensuite en studio pour l’enregistrement pour qu’Ambre et Léa enregistrent leurs voix. Il sortira samedi à 21h sur toutes les plateformes.



Publicité





Nouvelle surprise ensuite au château : tous les anciens sont là ! Dernière soirée à 17 à faire la fête, Ambre et Léa sont ravies.

Tout le monde repart, les finalistes sont reboostées et réalisent que l’aventure se termine.

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 3 février : Ambre et Léa très émues, le résumé complet

SONDAGE finale : qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Ambre Léa Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 3 février

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.