Star Academy du 3 février 2026 : résumé et replay de la quotidienne

Par /

Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 3 février 2026 – C'est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens.


Star Academy du 3 février 2026 : résumé et replay de la quotidienne
Capture TF1


La journée débute par des coachings pour Ambre et Léa. Elles vont répéter leur chanson des évaluations, « Le blues du businessman » de Starmania. Ambre rencontre Patricia Kaas tandis que Léa retrouve Camille Lellouche.

Fanny et Lucie viennent annoncer les invités du prime de samedi : Marine, Héléna, Bigflo & Oli, et Solann. Elles ajoutent qu’ils vont chanter l’hymne de la tournée. Elles vont enregistrer leur voix dans l’après-midi au studio du château !

Surprise, les académiciens de la tournée sont de retour au château. Ils écoutent l’hymne ! Ils les accompagnent ensuite en studio pour l’enregistrement pour qu’Ambre et Léa enregistrent leurs voix. Il sortira samedi à 21h sur toutes les plateformes.


Nouvelle surprise ensuite au château : tous les anciens sont là ! Dernière soirée à 17 à faire la fête, Ambre et Léa sont ravies.

Tout le monde repart, les finalistes sont reboostées et réalisent que l’aventure se termine.

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 3 février : Ambre et Léa très émues, le résumé complet

SONDAGE finale : qui doit gagner ?

Qui doit gagner ?

Star Academy, le replay de la quotidienne du 3 février

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.

