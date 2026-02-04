Star Academy estimations : à J-3 de la finale, Ambre toujours en tête face à Léa (SONDAGE)



La tension monte encore d’un cran à trois jours de la grande finale de la Star Academy 2025, qui sera diffusée samedi soir en direct sur TF1. Après plusieurs semaines de compétition, Ambre et Léa sont les deux dernières candidates en lice pour décrocher la victoire.





Et à J-3 du prime, notre sondage en ligne montre une tendance qui se confirme.







Les estimations de notre sondage ce soir

D’après les votes enregistrés à cette heure sur Stars-Actu, Ambre conserve l’avantage dans cette finale très serrée.

Voici les résultats actuels de notre sondage : Ambre : 58,38 % des votes, Léa : 41,62 %



L’écart reste donc significatif entre les deux finalistes, avec près de 17 points d’avance pour Ambre. Une dynamique favorable qui semble se maintenir depuis sa qualification lors de la seconde demi-finale.

Une finale encore loin d’être jouée

Malgré cette avance dans notre sondage, la finale de la Star Academy 2025 réserve toujours son lot de surprises. Les prestations en direct samedi soir, les duos avec les artistes invités et l’émotion du dernier prime peuvent complètement rebattre les cartes.

Léa, qui a su séduire le public tout au long de l’aventure, peut encore inverser la tendance si elle marque les esprits lors de cette ultime soirée.

⚠️ Comme toujours, il est important de rappeler que notre sondage Star Academy est donné à titre indicatif. Il reflète une tendance auprès des internautes mais ne correspond pas aux votes officiels comptabilisés par TF1 lors du prime en direct.

Star Academy finale : qui doit gagner ?

👉 Verdict samedi soir pour savoir si Ambre confirmera cette avance ou si Léa créera la surprise en remportant la Star Academy 2025.