La Grande Librairie du 4 février 2026, les invités et le sommaire ce soir sur France 5





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 4 février 2026 : invités et sommaire

Dans quelle époque vivons-nous ?! Pour éclairer notre monde d’un autre regard, Augustin Trapenard reçoit Éric Vuillard, Charles Dantzig, Laure Murat, Patrick Boucheron et Lolita Pille.

🟦 Lolita Pille — Antigone reine (Le Cherche Midi)

Connue pour le sulfureux Hell, Lolita Pille signe ici un essai passionné et érudit. À travers un dialogue avec les écrivains qui l’ont façonnée, elle célèbre la littérature comme une force vivante, capable de nous éclairer — voire de nous sauver.



🟩 Patrick Boucheron — Peste noire (Seuil)

Historien au Collège de France et figure marquante de Histoire mondiale de la France, Patrick Boucheron revient avec un livre consacré à la peste noire. Une plongée historique qui résonne fortement avec notre présent.

🟨 Laure Murat — Toutes les époques sont dégueulasses (Verdier)

L’écrivaine et historienne interroge notre rapport aux œuvres du passé. Dans cet essai vif et stimulant, elle explore la réécriture des classiques, la tentation de la censure et les débats actuels autour de la mémoire et de la “cancel culture”.

🟥 Charles Dantzig — Inventaire de la Basse Période (Grasset)

Écrivain et éditeur, Charles Dantzig propose un abécédaire aussi drôle que lucide de notre époque troublée. Une manière originale de décrypter le présent et d’apprendre à garder la tête hors de l’eau en pleine tempête.

🟪 Éric Vuillard — Les Orphelins (Actes Sud)

Fidèle à son regard sur l’histoire vue par les dominés, Éric Vuillard s’empare de la figure de Billy the Kid. Il en dresse le portrait sensible d’un marginal à la jeunesse éternelle, qui fait écho aux violences et aux fractures de l’Amérique contemporaine.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 4 février 2026 à 21h sur France 5.