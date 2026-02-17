Un Si Grand Soleil du 23 février : le meurtrier piège Pablo, Léo avoue tout à Pauline (résumé épisode 1864 en avance)



Un si grand soleil du 23 février 2026, spoiler résumé de l’épisode 1864 en avance – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans le premier épisode du lundi 23 février 2026. Attention, après les JO, votre série quotidienne retrouvera son horaire habituel dès lundi prochain.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







En pleine nuit, Flore est réveillée par une odeur suspecte. En allant boire un verre d’eau, elle aperçoit par la fenêtre de la cuisine la camionnette en flammes. Elle alerte aussitôt la colocation tandis qu’Élise appelle Bilal pour prévenir les pompiers. Au petit matin, Ludo et Rémy découvrent l’ampleur du drame : toute la récolte de safran est partie en fumée.

Très vite, une experte est dépêchée sur place. Ses analyses sont sans appel : un liquide inflammable a été versé sur les cartons. L’incendie est criminel. La petite équipe accuse le coup, d’autant que la perte s’élève à 25 000 euros. Mais le choc est encore plus violent pour Pauline lorsqu’elle confronte Léo : acculé, en larmes, il finit par avouer être à l’origine du feu et supplie son ex de ne pas le dénoncer.



Pendant ce temps, l’enquête sur la mort de Martin piétine. Aude et Thierry privilégient la piste de l’empoisonnement et soupçonnent Pablo, mais la juge Cécile exige des preuves concrètes. Alexis, interrogé au commissariat, refuse de croire à la culpabilité de son ami.

Hugo, lui, est discrètement surveillé par un mystérieux individu lié à Martin. Il s’agit certainement du véritable meurtrier. Mais alors que Sabine, Pablo et Caroline partent voir Claudine pour organiser sa défense, l’inconnu en profite pour s’introduire dans leur appartement et se diriger vers les chambres…

Un si grand soleil, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3.