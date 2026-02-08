« Déluge mortel » : votre nouvelle série ce soir sur France 3 (8 février 2026)



« Déluge mortel » au programme TV du dimanche 8 février 2026 – Ce dimanche soir, France 3 lance la nouvelle série inédite « Déluge mortel ».





A voir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Dolomites : piégés aux sommets » – le synopsis

Une pluie diluvienne qualifiée d’« apocalyptique » s’abat sur une petite ville du sud du Yorkshire, causant d’importants dégâts matériels et plusieurs victimes.

Dans le sous-sol inondé d’un immeuble, on découvre le corps d’un homme d’une trentaine d’années, non identifié, noyé dans un ascenseur. Tout porte à croire qu’il a été piégé par une coupure de courant alors que les eaux montaient. Mais cette théorie s’effondre : l’autopsie révèle qu’il est mort deux jours plus tôt, après avoir reçu un violent coup à la tête.



Cette révélation va peu à peu lever le voile sur un réseau de secrets et de mensonges qui, au fil de la série, ébranlera profondément toute la communauté.

Votre épisode du 8 février 2026

Épisode 1 – Sous les eaux

Alors que des inondations dévastatrices frappent le Yorkshire, Jo Marshall, policière dans la petite ville de Waterside, se fait du souci pour un homme qui s’est jeté à l’eau afin de sauver un bébé. Pendant que la commune tente de faire face à la catastrophe, Jo doit aussi accueillir chez elle sa belle-famille. La découverte du corps d’un homme dans l’ascenseur d’un parking souterrain lui fait rapidement comprendre que cette affaire cache bien plus qu’un simple accident.

Épisode 2 – Face à face

Tandis que Jo tente de réparer les conséquences de son passage sur un site de généalogie, elle voit arriver Tasha Eden, venue de France. Celle-ci cherche à savoir si l’homme retrouvé dans l’ascenseur est son frère Daniel, pourtant déclaré mort depuis cinq ans. De son côté, Jo interroge Chris, le gardien du parking, pour reconstituer le déroulé de la nuit des inondations — et des jours précédents — puisqu’il est désormais établi que la victime a été tuée deux jours avant d’être retrouvée.

Épisode 3 – Connexions

Jo tombe des nues en apprenant que Tasha et Lee se connaissent depuis toujours. Intégrée par le commandant Roy à l’équipe chargée de l’enquête pour homicide, elle est pourtant contrainte de taire certaines informations sous peine de perdre son poste. Les soupçons de Pat grandissent. Mais lorsque le gardien du parking contacte Jo pour lui révéler une découverte troublante dans une pièce restée verrouillée, l’enquête prend un tournant inattendu.

Le casting

Avec Sophie Rundle (Joanna Marshall), Anita Adam Gabay (Tasha Eden), Jonas Armstrong (Lee Ellison), Daniel Betts (Commandant Roy), Jacqueline Boatswain (Sarah Mackie), George Bukhari (Keith), Leo Flanagan (Finn), Nicholas Gleaves (Major Phil Mackie), Faye McKeever (Kelly), Matt Stokoe (Pat Holman), Tripti Tripuraneni (Deepa Das), Lorraine Ashbourne (Molly Marshall), Philip Glenister (Jack Radcliffe)