« Un scandale dans l’équipe » : votre téléfilm ce 16 février sur TF1 (histoire, interprètes)

« Un scandale dans l’équipe » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 16 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Un scandale dans l’équipe ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Un scandale dans l’équipe » : l’histoire, le casting

Natalie débarque dans un nouveau lycée et tente sa chance aux sélections de l’équipe de cheerleaders. Une fois intégrée, elle réalise rapidement que l’ambiance est loin d’être idyllique : drogue, rivalités et chantage déclenchent une série de drames. Elle essaie alors de s’en sortir comme elle peut… mais peut-elle vraiment faire confiance à celles qui l’entourent ?

Avec : Noémi VanSlyke (Natalie), Laurie Fortier (Caroline), Amanda Jones (Madison), Brooke Maroon (Viv)



Et à 16h, « Brillante, belle et brisée » (rediffusion)

À la suite d’une blessure à la jambe, Jenny, jeune athlète prometteuse, perd sa bourse et intègre une nouvelle université où elle doit tout recommencer. Habituée au cocon familial, elle découvre la vie sur le campus dans une petite chambre partagée avec deux colocataires. Très vite, son professeur de psychologie semble s’acharner sur elle et ne lui attribue que de mauvaises notes. Beth, l’une de ses colocs, lui conseille alors d’adopter une tenue plus séduisante pour aller en cours — une stratégie qui paraît effectivement amadouer l’enseignant, au grand désaccord de Kristen, la mère de Jenny.

Parallèlement, de mystérieuses morts secouent le campus : une étudiante chute du toit de la résidence et un professeur d’histoire est empoisonné. Sous la pression croissante de son professeur de psycho, Jenny finit par relier ces événements et décide de le dénoncer.

Avec : Jocelyn Saenz (Kristin Willis), Grace Patterson (Jenny Willis), Johanna Liauw (Beth), Michael Wagemann (Steven Willis)