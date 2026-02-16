Plus belle la vie spoiler : Eddy avoue, terrible drame à l’église du Mistral ! (17 février 2026)



Plus belle la vie en avance du 17 février 2026 – Alpha Rex a enfin été démasqué et arrêté dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et demain, dans l’épisode du mardi 17 février 2026, Eddy va passer aux aveux pendant l’interrogatoire mené par Morgane.











C’est Morgane qui a découvert le mobile d’Eddy : il a voulu venger la mort de son meilleur ami, Aristide Meyer, qui s’est suicidé en prison le mois dernier. Il était incarcéré pour violences conjugales et Eddy s’est mis en tête que sa femme avait tout inventé. Face à Eddy, Morgane le provoque et le pousse dans ses retranchements, elle a réussi à lui faire avouer le meurtre de Théo Bonant !

Patrick retourne alors voir Noémie en prison. Elle va être libérée mais il lui rappelle qu’elle a quand même drogué et ligoté Théo. Il l’interroge sur le fameux cocktail similaire à Basile… Noémie assure qu’elle n’a tué personne.



Au Mistral, les choses tournent mal. Le soir, alors que Thomas et Djawad rangent la terrasse, le père André hurle au vol : la statuette de Saint-Joseph a disparu !