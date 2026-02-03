Un Si Grand Soleil du 4 février : Alex découvre toute la vérité sur Sacha (résumé épisode 1851 en avance)



Un si grand soleil du 4 février 2026, spoiler résumé de l’épisode 1851 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 4 février 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Sacha récupère son faux passeport. Il dit que c’est du bon boulot et paie la femme.

Hugo et Sabine remarquent que Pablo n’a pas l’air bien avant de partir au lycée. Hugo s’excuse d’avoir appelé sa mère mais Pablo ne lui en veut pas. Hugo veut qu’il soit heureux, il propose de l’aider si la situation avec sa mère ne lui convient pas. Pablo dit qu’il ne peut rien faire…



Au commissariat, Alex stresse mais doit aller voir Becker. Il se lance et annonce avoir reçu un appel anonyme sur un accident plongé qui n’en serait pas un. Becker minimise. Alex dit que c’est un meurtre déguisé en accident de plongée, il a demandé à Hugo d’y jeté un oeil et il a remarqué une trop grosse présence d’insuline. Il demande s’il peut jeté un oeil à l’affaire, Becker lui dit que s’il a du temps à perdre il peut y aller.

Charlotte est mal, Soan propose de l’accompagner au lycée. Elle dit qu’elle commence plus tard, Soan s’inquiète à l’idée de la laisser seule mais elle lui dit que ça va aller. Charlotte laisse un message vocal à Sacha, elle ne veut pas le rejoindre à l’étranger. Elle veut arrêter, c’est fini entre eux.

Alex interroge la femme du plongeur mort noyé. Elle ne comprend pas, il dit avoir de nouveaux éléments et avoir réouvert l’enquête. Alex l’interroge sur Sacha mais elle assure que tout allait bien entre eux et qu’il a été dévasté par sa mort. Elle finit par se souvenir que son mari lui avait parlé d’une histoire de fraude à la TVA du comptable. Il avait des soupçons mais elle n’en sait pas plus et après l’accident elle a vendu toutes ses parts à Sacha. Alex lui demande le nom du comptable, elle cite un certain Frédéric Dupuis mais il n’est plus dans la boite.

Dans le tram, Pablo est perturbé. Il regarde le nom de sa mère dans le répertoire. Il finit par l’appeler, elle lui dit que ça lui fait plaisir. Pablo la remercie pour le livre. Elle lui demande comment tout se passe pour lui, Pablo lui parle de sa copine Noura. Elle est très contente, Martin la rejoint et lui prend le téléphone des mains… Pablo demande à reparler à sa mère.

Alex vient interroger l’ancien comptable de Sacha. Il a l’air gêné quand il lui parle de fraude à la TVA, il avoue avoir noté des anomalies : il y avait bien une fraude pour plusieurs dizaine de milliers d’euros. Il l’a signé à Sacha Kazan, qui lui a dit de ne pas en parler à son associé. Il n’est jamais revenu vers lui, l’accident a eu lieu quelques jours plus tard et Sacha lui a proposé un gros chèque pour le faire taire. Il a pris l’argent et a changé de boite.

Pablo se confie à Noura sur son beau-père. Elle pense qu’il est maladroit mais Pablo lui dit que c’est juste un sale hypocrite. Noura trouve bienq qu’il ait appelé sa mère. Il avoue qu’elle lui manque, il ne veut pas perdre le lien. Pendant ce temps là, Caroline a la tête ailleurs. Martin casse Pablo, il rappelle que Pablo l’a frappé et lui a fracturé les côtes… Elle aimerait qu’il passe à autre chose mais Martin attend des excuses.

Yann remarque qu’Hugo a l’air en forme. Il dit qu’il vient de recevoir un message de la mère de Pablo, il l’a appelée. Ça a l’air de s’arranger entre eux, il est content. Yann reçoit un message de Lucie, qui lui donne rendez-vous… Il n’écoute plus Hugo. Il informe ensuite Becker au sujet de Pablo, Becker tire la couverture vers lui. Il est ravi d’avoir fait quelque chose pour que ça s’arrange entre Pablo et sa mère.

Eve retrouve Manu, il en a marre de tourner en rond. Alex ne lui a pas donné de nouvelle, il n’a pas répondu à ses messages. Eve l’encourage à lui faire confiance.

Becker est avec le procureur, qui se réjouit pour Janssen. Becker lui parle de l’affaire qu’Alex souhaite réouvrir. Jules Levert aurait fait un malaise cardiaque en plongeant mais il s’agirait d’un meurtre. Il annonce que c’est un peu compliqué et lui explique tout au sujet des soupçons de fraude à la TVA et de l’associé, Sacha Kazan. Il lui parle du témoignage du comptable, à qui Kazan a signé un gros chèque. Le procureur demande à ce que Kazan soit interrogé.

Sacha écoute le message vocal de Charlotte et l’insulte. Ça frappe à sa porte, c’est la police. Alex et Elise procèdent à une perquisition de son appartement. Sacha s’emporte, Alex l’arrête. Il lui passe les menottes ! Elise découvre une vidéo dans l’ordinateur de Sacha, elle reconnait Charlotte et annonce à Alex que Kazan est surement mêlé aux accusations sur Manu !

