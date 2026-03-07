13h15 le samedi du 7 mars 2026 : au sommaire aujourd’hui



13h15 le samedi du 7 mars 2026 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il a pour thème « Arnacœur, escroc du cœur ».





Arnacœur, escroc du cœur

Les escroqueries sentimentales se multiplient sur internet et peuvent provoquer de graves traumatismes psychologiques chez les victimes. L’émission « 13h15 le samedi » a rencontré Caroline, une jeune femme tombée dans le piège d’un escroc récidiviste, dont elle a finalement réussi à se libérer avant de contribuer à son arrestation.

Le magazine revient sur cette arnaque particulièrement cruelle : l’escroquerie aux sentiments. Le principe est simple mais redoutable : manipuler une personne en lui faisant croire à une relation amoureuse afin de lui soutirer de l’argent.



Ce phénomène est en forte progression. Selon le site Cybermalveillance.gouv, ces escroqueries ont augmenté de 91 % en 2023 par rapport à 2022, notamment via les sites de rencontres. Caroline, une Parisienne, en a fait l’amère expérience début 2024. Elle pensait avoir rencontré l’homme idéal à Paris : Edward Coleman, présenté comme un riche entrepreneur new-yorkais.

Mais ce conte de fées n’était qu’une mise en scène. Derrière cette fausse identité se cachait en réalité Aurélien Aouali, un escroc en fuite déjà condamné à plusieurs reprises pour avoir manipulé et dépouillé d’autres femmes.

Comment cet homme parvient-il à piéger ses victimes ? Soutenue par ses proches, Caroline a réussi à se libérer de son emprise et à contribuer à son interpellation.

