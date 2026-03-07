Les 12 coups de midi du 7 mars 2026 : Cyprien continue, l’étoile mystérieuse se dévoile



Les 12 coups de midi du 7 mars 2026, 169ème victoire de Cyprien – Encore et toujours une victoire de Cyprien ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une victoire à 1000 euros aujourd’hui alors que la photo de fond de l’étoile mystérieuse se dévoile.











Les 12 coups de midi du 7 mars, le lac de Côme sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait monter le total de sa cagnotte personnelle à 732 910 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on rappelle que c’est le lac de Côme, en Italie, depuis la Villa del Balbianello, qui apparait sur la photo de fond.

Derrière cette étoile, il devrait s’agir de l’actrice Eva Green. Elle a joué dans le James Bond « Casino Royale » tourné en partie au lac de Côme.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 7 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+