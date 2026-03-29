Un Si Grand Soleil spoilers : Johanna tourne la page, Alain face à la vérité, les résumés jusqu’au 17 avril 2026

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Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 17 avril 2026 – Que va-t-il se passer en avril dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 13 au vendredi 17 avril 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Alain va découvrir le secret de Clémence, qui est devenue addict aux opiacés. Pendant ce temps là, Elisabeth voit la situation lui échapper…

Quant à Alix, sa boutique est victime d’un cambriolage alors que Dimitri s’est associé à José et s’est encore une fois mis dans de sales draps…



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De son côté, Johanna tourne la page de son histoire avec Yann, elle décide d’aller de l’avant.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 13 au 17 avril 2026

Lundi 13 avril 2026 (épisode 1899) : Alors que la boutique d’Alix est victime d’un étrange cambriolage, Elisabeth voit la situation lui échapper.

Mardi 14 avril 2026 (épisodes 1900) : Tandis qu’à l’hôpital, Alain découvre le secret de Clémence, Marc ignore que le danger le guette.

Mercredi 15 avril 2026 (épisode 1901) : Alors que la police s’intéresse au travail de Marc, Johanna prend les choses en main pour tourner la page.

Jeudi 16 avril 2026 (épisode 1902) : Yann fait une rencontre désagréable au cabinet LG. De son côté, Dimitri réalise que le plan de José était bien plus risqué qu’il ne l’aurait cru.

Vendredi 17 avril 2026 (épisode 1903) : Alors que Nathalie voit son passé resurgir, Johanna passe une soirée inattendue.

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 30 mars au 3 avril 2026 en cliquant ICI

du 6 au 10 avril 2026 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.