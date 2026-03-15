Ligue 1 : Le Havre / Lyon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 15 mars 2026 – Le Havre / Lyon en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. Suite de la 26ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais qui se déplace au Havre.





Un match à suivre ce dimanche après-midi à 17h15 en exclusivité sur Ligue 1+.







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Le Havre AC reçoit l’Olympique Lyonnais cet après-midi au Stade Océane pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Les Normands, actuellement dans la deuxième moitié du classement, comptent sur leur solidité à domicile pour prendre des points précieux dans la course au maintien et poursuivre leur bonne dynamique devant leur public.



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En face, Lyon, quatrième du championnat, doit impérativement réagir pour rester dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions. Les Lyonnais traversent toutefois une période plus délicate, avec plusieurs matches sans victoire et des difficultés à l’extérieur. Dans un contexte tendu pour les deux équipes, ce duel en Normandie s’annonce disputé entre un Havre accrocheur à domicile et un OL en quête de rebond.

Le Havre / Lyon – Composition des équipes

🔵 Le Havre (composition probable) : Diaw – Sangate, Seko, Lloris, Zouaoui – Kechta, Gourna-Douath, Ndiaye – Soumaré, Quetant, Boufal

🔵 Lyon (composition probable) : Greif – Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Nartey, Morton, Tolisso – Endrick, Yaremchuk, Abner

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Le Havre / Lyon ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 17h15.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Le Havre / Lyon, 26ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche.