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66 minutes du 22 mars 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







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66 minutes du 22 mars 2026, sommaire

🚐 Le mystère de la camionnette blanche

Dans de nombreuses villes, l’inquiétude refait régulièrement surface. Sur les réseaux sociaux et dans les groupes de parents, des messages mettent en garde contre des hommes circulant en camionnette blanche qui tenteraient d’enlever des enfants aux abords des écoles. Très vite, la peur se propage et les trajets quotidiens des adolescents deviennent une source d’angoisse pour les familles. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces signalements qui se diffusent à toute vitesse ?

🏃 Running, performance … et drague

Lancée en 2009 pour les sportifs amateurs, Strava est devenue une plateforme incontournable, comptant aujourd’hui 135 millions d’utilisateurs dans 190 pays. Performances, parcours et records : tout est analysé et partagé, transformant chaque activité en défi social. Mais l’application ne se limite plus au sport. Elle s’impose aussi comme un espace de rencontres et soulève des enjeux bien plus sensibles. Car derrière ces données très précises se trouvent des informations stratégiques, capables de révéler les habitudes de chacun, jusqu’aux plus hautes sphères du pouvoir. Une success story mondiale qui intrigue autant qu’elle fascine.



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🧠 Ados en dépression : comment les aider ?

En quelques années, la consommation d’antidépresseurs a fortement augmenté chez les jeunes adultes, révélant une détresse psychologique qui touche de plus en plus d’adolescents. Actualité anxiogène, réseaux sociaux, harcèlement : les facteurs de mal-être se multiplient. Face à cette souffrance, parents et enfants se retrouvent souvent démunis, incapables de communiquer réellement. Pourtant, le dialogue reste essentiel, même s’il est souvent le plus difficile à instaurer. Miel, 18 ans, en a fait l’expérience après une période compliquée qui l’a conduite à suivre un traitement pendant plus d’un an. Elle a ensuite réussi à renouer le lien avec son père. Ensemble, ils ont créé une application pour aider d’autres jeunes à s’exprimer. Alors, comment accompagner ces adolescents et réapprendre à se parler ?

👨‍🍳 Futurs chefs : ils ont des étoiles plein la tête

C’est un restaurant étoilé pas comme les autres. À Saisons, près de Lyon, la brigade est entièrement renouvelée toutes les cinq semaines. Un défi de taille : maintenir l’exigence d’une table étoilée malgré l’arrivée constante de nouveaux visages en cuisine. Car derrière les fourneaux, il ne s’agit pas de chefs installés depuis des années, mais d’étudiants de l’Institut Lyfe, l’ancienne école Bocuse. Pendant quelques semaines, ces futurs professionnels prennent les commandes du restaurant : création des menus, organisation de la cuisine et gestion du service.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format :

🔸 Le salon qui peut changer une vie

Devenir son propre patron, changer de cap, donner davantage de sens à son travail… Aujourd’hui, près de 30 % des Français envisagent de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Pour beaucoup, la franchise apparaît comme la solution idéale : un concept clé en main, un cadre rassurant et la possibilité d’entreprendre sans partir de zéro. Restauration, services, immobilier… les enseignes se multiplient et promettent un démarrage plus sécurisé. Mais derrière ces promesses, le choix du bon réseau reste une étape décisive.

Au Salon de la Franchise, des milliers de candidats viennent chercher l’idée qui pourrait transformer leur vie. Certains se lancent très jeunes, d’autres décident de se réinventer après des années de carrière. Tous partagent le même objectif : réussir leur projet sans faire d’erreur. Mais comment faire les bons choix, comprendre les règles du secteur et mettre toutes les chances de son côté ?

Immersion auprès de celles et ceux qui ont déjà franchi le pas, et de ceux qui s’apprêtent à le faire.