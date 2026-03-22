Un dimanche à la campagne du 22 mars 2026 : les invités de Frédéric Lopez

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Un dimanche à la campagne du 22 mars 2026, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h05 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Un dimanche à la campagne du 22 mars 2026 : sommaire et invités

Pour ce nouvel épisode de « Un dimanche à la campagne », Frédéric Lopez accueille trois invités aux parcours inspirants :

🎭 Hélène de Fougerolles, comédienne emblématique, connue notamment pour ses rôles dans les séries Balthazar aux côtés de Tomer Sisley et Sam. Au-delà de sa carrière, elle incarne aussi une femme déterminée qui a su faire face aux épreuves de la vie avec courage.



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🎤 Gérémy Crédeville, humoriste et véritable touche-à-tout. Révélé par ses chroniques sur France Inter dans La bande originale de Nagui, il a également conquis le public dans la série En famille avec son personnage de Milo. Improvisateur hors pair, chanteur, acteur et papa de deux petites filles, il séduit par son énergie et sa polyvalence.

📚 Maud Ankaoua, autrice à succès, a touché des millions de lecteurs avec ses romans Kilomètre zéro, Respire ! Le plan est toujours parfait et Plus jamais sans moi. Rien ne la destinait pourtant à l’écriture : c’est à 40 ans, après un voyage qui bouleverse sa vie, qu’elle décide de se lancer dans cette aventure littéraire.

Au programme de ce week-end à la campagne : des moments de rires, des confidences et même un petit cours d’auto-hypnose avec Hélène de Fougerolles. Un nouvel épisode placé sous le signe de l’émotion et de la bonne humeur, fidèle à l’esprit de l’émission.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 22 mars 2026