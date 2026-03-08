

66 minutes du 8 mars 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne







66 minutes du 8 mars 2026, sommaire

🔸 Mamans le jour, clubbeuses la nuit

Travail, devoirs, lessives, repas, rendez-vous médicaux, paperasse… En France, les femmes consacrent en moyenne près de deux fois plus de temps que les hommes aux tâches domestiques et parentales. À cela s’ajoute la fameuse « charge mentale » : penser à tout, tout le temps. Alors certaines décident de s’accorder une parenthèse. Leur refuge ? Les pistes de danse, entre femmes uniquement. Ces soirées non mixtes attirent de plus en plus. Programmées en début de soirée, elles proposent une ambiance bienveillante, des tubes que tout le monde connaît et une piste sans hommes. On y vient pour se lâcher, rire et chanter entre copines, sans pression et sans objectif de séduction.

🔸 Quartiers fermés : ils vivent sous haute protection

Le concept nous vient directement des États-Unis, où les quartiers résidentiels fermés sont très répandus dans les banlieues. Entourés de clôtures, équipés de vidéosurveillance et parfois même gardés, ces lotissements sécurisés commencent à apparaître en France, notamment dans les villes où l’insécurité progresse le plus. Ces résidences séduisent surtout les ménages les plus aisés, désireux de se protéger face à la hausse des cambriolages et des home-jackings.



🔸 CV truqués : quand les diplômes s’achètent en ligne

Un bac, un diplôme d’ingénieur ou même un doctorat… sans jamais avoir passé le moindre examen : la fraude aux diplômes est en plein essor. En deux ans, le phénomène aurait augmenté de 30 %. Sur Internet, tout se monnaye : 75 euros pour un CAP, quelques centaines d’euros pour un doctorat, avec hologrammes et signatures « officielles » à la clé. Certains sites vont même jusqu’à promettre l’inscription dans des bases administratives. Simple arnaque ou véritable faille du système ? Nous avons remonté la filière. Car dans certains métiers réglementés, les conséquences peuvent être très graves.

🔸 Le mystère du frappeur de Goudelin

À Goudelin, dans les Côtes-d’Armor, un étrange rôdeur sème l’inquiétude depuis près de trois ans. La nuit, il frappe aux volets, aux portes, parfois même aux fenêtres d’un lotissement… puis disparaît aussitôt. Dix-huit femmes ont déjà été visées, réveillées en sursaut sans avoir pu distinguer clairement son visage. Malgré l’enquête et l’émotion suscitée dans toute la France, le mystérieux « frappeur » reste introuvable.

🔸 Steak-frites : ils vous en donnent pour votre argent

Plat préféré des Français au restaurant, le steak-frites doit composer avec une inflation qui pèse lourd. En un an, le prix du bœuf a augmenté d’environ 20 %. Impossible pourtant de retirer ce grand classique des cartes. Les restaurateurs s’adaptent donc, en misant sur la qualité et l’expérience pour justifier les prix. En coulisses, chaque détail compte : achats groupés, renégociation avec les fournisseurs, lutte contre le gaspillage ou ajustement des portions. Mais peut-on encore savourer un steak-frites sans faire exploser l’addition ? Et que cachent vraiment les formules à prix serré ?

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format :

🔸 Hong-Kong : il serait le meilleur hôtel de la planète !

Il vient d’être sacré meilleur hôtel du monde par le prestigieux classement des “The World’s 50 Best Hotels”. Une distinction ultime pour le Rosewood Hong Kong, ouvert il y a à peine six ans et déjà hissé au sommet du luxe international. Face au mythique Victoria Harbour, l’établissement domine la baie depuis une tour spectaculaire de 270 mètres de haut. À l’intérieur : 413 chambres et suites au design épuré, mêlant marbre, bois précieux et immenses baies vitrées.

Côté gastronomie, l’excellence porte aussi une empreinte française. Le chef pâtissier Jonathan Soukdeo, élu meilleur chef pâtissier d’Asie en 2025, y magnifie la grande tradition de la pâtisserie française. Les onze restaurants de l’hôtel sont quant à eux pilotés par le Français Fabian Altabert, qui a transformé l’établissement en véritable destination gastronomique.

Comment un palace aussi récent a-t-il réussi à devancer des institutions centenaires ? Quels sont les secrets de cette ascension fulgurante ?