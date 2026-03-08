Un dimanche à la campagne du 8 mars 2026 : les invités de Frédéric Lopez



Un dimanche à la campagne du 8 mars 2026, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 8 mars 2026 : sommaire et invités

Pour ce nouveau numéro inédit de « Un dimanche à la campagne », Frédéric Lopez reçoit trois personnalités qui ont su réaliser leurs rêves tout en restant fidèles à elles-mêmes.

👨‍🍳 Laurent Mariotte partage chaque jour ses recettes simples et accessibles avec des millions de téléspectateurs. Pourtant, rien ne le destinait à cette voie : après des débuts comme animateur télé, il a tout quitté du jour au lendemain pour passer un CAP de cuisine et suivre sa passion.



🎤 Tina Arena a conquis le monde grâce à sa voix puissante. Révélée très jeune sous les projecteurs, la chanteuse australienne a dû se battre pour reprendre les rênes de sa carrière, allant jusqu’à s’installer en France, à des milliers de kilomètres de son pays natal.

🎭 Booder, avec son humour et son incroyable joie de vivre, cache un parcours marqué par la résilience et la détermination. Maître de l’autodérision, il a su transformer sa singularité physique en véritable force pour s’imposer aussi bien sur scène qu’au cinéma.

Entre confidences, conseils culinaires et moments de détente — parfois même autour d’un cours de yoga — des liens sincères se nouent au fil de cette parenthèse hors du temps dans Un dimanche à la campagne.