Arnaques du 6 mars 2026 : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Arnaques du 6 mars 2026 – Ce vendredi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





Arnaques du 6 mars 2026 : le sommaire

L’incroyable histoire d’un arnaqueur hors norme

À Escaudain, dans les Hauts-de-France, plusieurs victimes décrivent un mode opératoire identique : promesses séduisantes, encaissement de l’argent, puis pressions et menaces. Un collectif affirme avoir recensé près de 1 700 victimes, pour un préjudice estimé à 1,7 million d’euros. Mariages, spectacles son et lumière, locations de véhicules ou encore cautions jamais restituées : les activités varient, mais la méthode demeure la même. D’anciens employés évoquent également du harcèlement, des rémunérations très faibles et une surveillance permanente par caméras. Documents à l’appui, l’enquête met aussi en lumière une interdiction de gérer qui aurait été contournée grâce à différents montages et à la création de sociétés successives. Mais l’homme continuerait encore de surprendre ses victimes…

Rénovations abandonnées, chantiers fantômes : scandale sur la Riviera

Sur la Côte d’Azur, les équipes d’Arnaques ! se penchent sur le cas d’un artisan accusé par plusieurs clients d’avoir laissé des chantiers de rénovation inachevés. À Grasse, Pierrette et Yannick affirment avoir versé près de 100 000 euros pour une maison toujours inhabitable, où leur famille vit aujourd’hui « comme en camping ». À Antibes et à Menton, d’autres clients décrivent un scénario similaire : acomptes encaissés, délais qui s’allongent, puis disparition de l’artisan. L’enquête révèle également des documents d’assurance contestés et une couverture qui aurait été résiliée pour défaut de paiement. Derrière ces affaires, des familles épuisées qui réclament remboursement et justice. Interrogé par nos équipes, l’artisan esquive les questions. Une enquête coup de poing sur un système bien rodé : encaisser, disparaître… et recommencer.



