Coupe de France : découvrez les affiches des demi-finales

Après la dernière rencontre des quarts de finale disputée ce soir, le tableau des demi-finales de la Coupe de France 2025-2026 est désormais complet. La qualification du RC Lens face à Olympique lyonnais aux tirs au but a permis de finaliser les affiches du dernier carré.











Dans la première demi-finale, le RC Lens recevra le Toulouse FC. Les Sang et Or, portés par leur public, tenteront de se hisser en finale face à un TFC qui rêve d’un nouvel exploit dans la compétition après avoir sorti l’Olympique de Marseille en quart.

De l’autre côté du tableau, le RC Strasbourg Alsace affrontera l’OGC Nice. Une rencontre qui s’annonce particulièrement disputée entre deux équipes bien décidées à décrocher leur billet pour la grande finale.

Les affiches des demi-finales qui se dérouleront le mercredi 22 avril 2026 :

⚽ RC Lens – Toulouse FC

⚽ RC Strasbourg Alsace – OGC Nice



Les supporters connaissent désormais le programme : rendez-vous le 22 avril pour connaître les deux finalistes.