Plus Belle La Vie spoilers : le tueur identifié, de nouvelles cibles, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 23 au 27 mars 2026)

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Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 23 au 27 mars 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’identification du tueur. Alors que Jules est finalement innocenté et libéré de prison, Jean-Paul et Patrick font une découverte sur le livre de Kassian : il appelait l’un de ses fans à poursuivre « son oeuvre ». Et ils comprennent que c’est bien Pelot le tueur. Ils retrouvent sa trace et dans sa planque, les visages de Lucie, Aurore et Raphaël placardés au mur ! Boher comprend qu’il va s’en prendre aux enfants. Au même moment, Pelot observe Noémie avec les enfants dans un parc…

En fin de semaine, une nouvelle énigme préoccupe les policiers du Mistral, qui font le lien avec une ancienne affaire.

De son côté, Ulysse va de plus en plus mal. Vanessa est inquiète, tout comme Apolline. Quant à Louis, il tente de se libérer du douloureux souvenir d’Audrey.



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Au Mistral, Baptiste remplace son père aux côtés de Djawad et ils sont tous les deux stressés…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 23 au 27 mars 2026

Lundi 23 mars 2026 (épisode 545) : Dans son enquête, Boher tente de percer les manigances d’un dangereux criminel. Pour respecter une promesse, Luna est prête à tout. Au Mistral, Djawad se prépare à accueillir une nouvelle recrue au bar.

Mardi 24 mars 2026 (épisode 546) : Les policiers retrouvent la trace d’un dangereux suspect. Chez les Kepler, Vanessa craint que ses ennuis judiciaires n’aient de graves conséquences. De son côté, Noémie décide de pardonner et d’aller de l’avant.

Mercredi 25 mars 2026 (épisode 547) : Au commissariat, les policiers subissent le chantage d’un suspect. Pour exorciser un souvenir difficile, Louis a une idée étonnante. Apolline, quant à elle, s’inquiète pour un ancien employeur auquel elle est toujours très attachée.

Jeudi 26 mars 2026 (épisode 548) : Tandis que les policiers se confrontent à une nouvelle énigme morbide, Luna découvre qu’un de ses protégés est en difficulté. En parallèle, Baptiste doit faire face à une nouvelle responsabilité.

Vendredi 27 mars 2026 (épisode 549) : En avançant sur leur enquête, les policiers la relient à un ancien dossier. Ulysse, de son côté, hésite à relever un nouveau défi. Quant à Djawad, il prend conscience des responsabilités qui l’attendent…

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 23 au 27 mars 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…